港珠澳大桥拱北隧道正式贯通

（联合早报网讯）经历长达五年的施工后，港珠澳大桥珠海连接线拱北隧道今天（10日）正式贯通。

中新社引述港珠澳大桥珠海连接线管理中心主任王啟铜说，拱北隧道贯通标志着港珠澳大桥珠海连接线全线贯通，为今年底港珠澳大桥全线贯通具备通车条件打下坚实基础。

据报道，拱北隧道采用双向六车道设计，全长2741米。由三种不同结构的隧道：海域人工岛明挖段、口岸暗挖段以及陆域明挖段连接而成。其中，暗挖段地层软弱，富含地下水，顶部覆土厚度不足5米，是拱北隧道中难度最大的一段。

王啟铜说，拱北口岸是珠（海）澳（门）往来的重要关口，也是中国第一大陆路口岸，日均客流超30万人次，车流超1万车次。拱北隧道的施工不能影响拱北口岸的通关，“不能触碰珠海、澳门口岸下方星罗棋布的建筑桩基，也要防止与海水连通的地下水涌入。”

澳门关闸口岸与珠海口岸之间相隔仅有30多米宽。由于线位的限制，拱北隧道必须从此穿过。为有效避开口岸地下的建筑桩基，该隧道采用双层公路隧道设计，隧道开挖断面约336.8平方米，相当于三条地铁隧道并行。

拱北隧道位于珠海市繁华城区，紧临澳门，沿线自然风光旖旎，而且位于水、声环境敏感区，对景观设计以及施工过程的控制要求均高于传统高速公路项目。

港珠澳大桥珠海连接线作为港珠澳大桥在内地的唯一“登陆点”，将为粤港澳居民往来沟通提供便利。同时，珠海连接线打通珠江西岸通往香港、澳门的通道，为粤港澳大湾区交通互联互通增添新动脉。（联合早报网编辑：王纬温）

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