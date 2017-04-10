谈九二共识 詹启贤：没有新药前耐心服用

（联合早报网讯）针对两岸关系议题，参选国民党主席的前副主席詹启贤今天以看病吃药比喻，“九二共识、一中各表”是大原则，“在没有新药出来前，必须耐心服用”“否则病好不了”。

据台湾媒体报道，国民党立法院党团下午举行国民党主席拟参选人政见发表座谈会。除了寻求连任的党主席洪秀柱外，其余五人皆出席。今天发言顺序依序为詹启贤、前立委潘维刚、北农前总经理韩国瑜、国民党副主席郝龙斌和台湾前副总统吴敦义。

会上，詹启贤说，两岸关系以两岸和平发展、人民福祉为最高原则，必须在九二共识、一中各表的原则上循序渐进。过去八年在这个原则下有很多良好成果，也因为这个原因，现在停滞不前，很多年轻朋友、甚至反对国民党说“九二共识谈了太久了、听烦了”。

詹启贤指出，那问他们有什么新想法，可以提出来讨论一下，他们又提不出来。

詹启贤以看病作为比喻，指病人看病20年，医生每次都开同一种药，吃了这药会好，有天病人说，这药吃腻了，换个药。詹启贤说，假如有新的药，他会开新的药，但如果没有，还是开原来的药，“否则你病会好不了”。

詹启贤认为，目前九二共识、一中各表还是要耐心使用，但不表示这就够了，两岸关系是动态的，不可能停滞不前，美国、中国大陆、台湾三角关系牵涉的国际形势变化，两岸关係必须与时俱进。

詹启贤认为，在中华民国宪法基础上，是不是有和平政纲的可能性；因为两岸最重要是和平，现在的国际现实很可能擦枪走火，还有什么新的想法，这是可以探讨的。

他说，虽然现在国民党没有执政，但也因为没有执政，在国共论坛上、和平论坛上可以就这个问题开诚布公地谈；如果有结果，执政后就来做。（联合早报网编辑：王纬温）

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