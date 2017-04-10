中共中纪委：中央单位还存在不同程度“灯下黑”

（联合早报网讯）中共中央纪委监察部网站今天（10日）刊文称，中央和国家机关是中共和国家治理体系的中枢，权力集中、地位重要，既是中共的路线方针政策的“第一执行者”，又是各个领域、系统的领导者，理应在全面从严治党等方面走在前列。

但从巡视发现的问题看，中央单位还不同程度存在“灯下黑”问题。

据中新社报道，题为“坚决防止‘灯下黑’”的文章称，有的中共组织和领导干部只是把“四个意识”当成标语口号，贯彻党的路线方针政策不坚决不到位；党的意识淡漠，政治生活不严肃、组织生活不经常，机关党委弱化虚化甚至边缘化，基层党支部软弱涣散，有的连党中央部署的教育实践活动和学习教育都没有认真开展。

此外，选人用人把关不严，对下属事业单位、学会协会管理缺失，乱象丛生，廉政风险突出；“四风”问题禁而不绝，好像活在“世外桃源”。

文章称，这些问题的存在，根源还在于中共的领导弱化。在中央单位设立党组（党委），为的就是加强党对各方面工作的领导，保证党中央决策部署在相关领域得到“不折不扣贯彻执行”。此外，同中共中央保持高度一致，不是看开了多少会、发了多少文件，而是要听其言、观其行、最终看实际效果。（联合早报网编辑：王纬温）

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