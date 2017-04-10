Uber重返台湾市场 不再与自用车合作

（联合早报网讯）共享乘车平台Uber公司台湾分公司今天（10日）宣布，将在本月13日重返台湾，相关细节也会在当天公布，公司强调将会和合法租赁业者合作，保证不违法。

中新社报道称，Uber今年2月宣布暂停营运后，今天发出媒体邀请函，表示听到许多支持者希望Uber尽快回归市场的声音，也听取各界建议，决定在13日记者会当天重返台湾市场。

Uber表示，当天将会公布未来营运模式和新的Uber APP体验，公司也透露，重返市场后，将不会再和过去一样和自用车合作，而是改为和合法租赁业者合作，也会深入偏乡提供服务。

据《联合报》消息，Uber于2013年7月进军台湾，登记为资讯服务业，但因业务与汽车运输业相关，却未取得营业登记证，司机也没有职业驾照而违法，三年多来台湾交通部针对公司、司机各开出近亿元（新台币，下同）罚单，Uber已缴纳6000多万元。

Uber停业后，Uber司机联盟一度号召出动300多辆车包围交通部，诉求确认租赁车合法地位，并要求交通部给予跨部会沟通时间表。Uber则表示，将与台湾相关部会再进行沟通。

据台媒报道，台湾科技部长陈良基在本月初率领代表团参访位于美国旧金山的Uber总部。

另一方面，台湾交通部响应市民对于共享乘车平台的需求，也于日前推出“台版”Uber，允许民间车队申请成为多元化计程车，依照车款、车型及服务内容调整计费方式，交由市场机制决定。

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