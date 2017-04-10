受访学者：新加坡是老鹰不是金丝雀

（联合早报网讯） 向来爱语出惊人的台北市长柯文哲，惹火言论最近烧及狮城，嘲讽新加坡是“鸟笼里的金丝雀”。新加坡学者受访时反驳，新加坡人是老鹰，不是金丝雀。

新加坡《联合晚报》报道，继上个月说“香港很无聊”后，台北市长柯文哲前天（9日）“再接再厉”，进一步批评“香港不只小，连选举、自由的灵魂都没有”。

他是在接受《新新闻》邀约演讲时向亚洲国家与香港开炮，除了香港之外，他也批评泰国政变至今没有选举，马来西亚的种族宗教政党问题无法克服，新加坡则是“是住在笼子的金丝雀”，不过他并没有深入解释其意思，留下很多诠释空间。

来自台湾目前已经入籍新加坡的新加坡国立大学土木工程系教授李德纮博士受访时指出，柯文哲向来是快人快语的作风，喜怒都很轻易表现出来。不过，柯文哲是以局外人的眼光看新加坡社会，并没有真正了解新加坡人。

李德纮解释，新加坡拥有强而有力的政府，所以外地人会认为新加坡人被保护得很好，因此被指是鸟笼里的金丝雀；而金丝雀在台湾是被养来观赏的鸟类，因此柯文哲是暗指新加坡人没有经过大风浪，无法出外竞争。

李德纮博士说：“柯文哲可能认为新加坡人都是乖乖牌，但其实新加坡人对于社会议题并非没有意见的，只不过大家可以用理性讨论各种议题，这是很珍贵的一点。我觉得新加坡人并非金丝雀而是老鹰，因为新加坡人是有竞争力的，但是有竞争力和出不出去竞争是两回事。”

*正面看待言论，很多国家都想成为金丝雀

另有学者呼吁大家正面看待柯文哲的言论。 新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院兼任高级研究员胡逸山受访时幽默地说：“其实金丝雀很好啊，难道要当乌鸦不成？有那么多国家朝思暮想就是要成为金丝雀。”

他进一步解释，柯文哲话里有两个重点，首先金丝雀是较稀有的，珍贵的鸟类；其次“鸟笼”指岛国新加坡的活动空间有限，也经不起大自然的考验。

胡逸山说：“大家应该正面看待前面一个意思，努力突破后面那层意思。”

李德纮则表示，受到保护不见得是坏事，而且新加坡人对国家有共识。

他说：“台湾最自豪的是民主化，不过民主化是否促进了台湾人民之间的尊重？这点我是有疑虑的。”

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