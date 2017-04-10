重庆警方破获一侵犯个人信息案 刑拘44人

（联合早报网讯）重庆市公安局两江新区分局今天（10日）透露，该局近日破获一起特大侵犯公民个人信息案，涉及公民个人信息200余万条，包括重庆主城楼盘业主、车主、学生家长、企业法人、医生、公务员、建筑师等个人信息。团伙63名犯罪嫌疑人中44人已被刑事拘留。

据中新社报道，警方指今年3月初，民警接到报警称，有人在网上大量出售重庆市两江新区、渝北区楼盘业主信息、机动车车主信息，信息量达数十万条。获此线索后，警方立即成立专案组，进行案件侦查。经过深入调查，专案组民警将两名涉嫌出售公民信息的犯罪嫌疑人抓获。

犯罪嫌疑人刘某交代，他所在的重庆市某科技公司对外业务名义上是短信群发、微信公众号推送、集团彩铃等，但实际上是通过非法渠道收集和出售公民个人信息。民警进一步侦查发现，该公司有四家分公司，有严密的组织架构和责任分工。警方此后将团伙63名犯罪嫌疑人全部抓获。

办案民警介绍称，被出售的公民个人信息内容不仅包含公民的姓名、电话号码、身份证号、家庭住址等，有的甚至还涉及到公民所在工作单位。嫌疑人将公民信息按职业等类别进行归类。经警方梳理确认，该公司倒卖的公民个人信息达200多万条。

嫌疑人刘某称，2014年底，他通过QQ在网上购买了100多万条含有公民个人信息的原始数据，再以每条3分到6分人民币不等的价格出售给有需要的特定客户群体。初尝甜头后，刘某开始转变公司“业务”方向，建立了一条“非法获取公民个人信息——信息整理建库——个人信息使用、交换、出售”的“产业链”。据初步统计，该公司非法牟利100万余元人民币。

目前，该团伙中44人已被警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

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