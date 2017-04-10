蒙古男子被羁押七年无罪释放 获国家赔偿超92万元

（联合早报网讯）两次判死缓、一次判死刑，遭羁押七年无罪释放的雍奎魁终于拿到了国家赔偿。4月7日，吉林省通化市中级人民法院将92万5951.30元（人民币，下同）赔偿金打到了他的账户上。

新华社今天报道，雍奎魁涉嫌杀人案，从案发至终审宣判历时七年之久。通化市中级人民法院两次判他死缓，一次判他死刑。吉林省高级人民法院两次发回重审，皆认为事实不清、证据不足。

2008年1月，通化市公安局东昌分局接到尹某报案称：其74岁的母亲被杀死于自家蔬菜水果店内。警方在现场附近走访时，在一楼道内发现一袋橙子，

结合案发现场有散落橙子这一情况，警方认为可能与案件有关，将之提取送检，提取指纹。经鉴定，塑料袋上唯一可查清的指纹与雍奎魁指纹一致。

雍奎魁，1980年出生，蒙古族，住四平市铁东区山门镇。公安机关于2008年3月5日在四平市其家中将其抓获。

2009年7月，通化市中级人民法院以故意杀人罪判处雍奎魁死刑，缓期两年执行。雍奎魁不服，以被刑讯逼供为由，提出上诉。吉林省高级人民法院裁定，认为本案事实不清、证据不足，撤销原判，发回重审。

后通化市中级人民法院一次判死刑、一次判死缓，雍奎魁皆提出上诉。2015年12月4日，吉林省高级人民法院公开宣判，认定雍奎魁无罪。

雍奎魁被羁押了七年零九个月，释放后他共计申请282万余元国家赔偿。

雍奎魁的代理律师吴晶波介绍，通化市中级人民法院赔偿了侵犯人身自由权赔偿金68万5951.30元、精神损害抚慰金24万元，其余的赔偿请求被驳回。

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