北京滴滴快车推“分时计价” 起步价涨至13元

（联合早报网讯）滴滴出行今天（10日）宣布，北京滴滴快车将从即日起开始引入“分时计价”模式和新计费标准，早晚高峰期和夜间的时长费则略涨，并将夜间时段的范围提前两小时，非高峰时段出行价格略降。同时，将起步价调整为13元（人民币，下同），此前滴滴快车起步价为10元。

《新京报》报道，滴滴出行公布的3月份北京地区不同时段快车打车的成功率数据显示，成功率最高的时段为10点至17点，平均成功率在83.2%；最低为21点至23点，平均成功率仅为54.1%，接近一半的用户叫车需求无法被有效满足，供需明显失衡。

基于以上细分时段的打车成功率分析，滴滴快车将施行“分时定价”策略，通过下调里程费，10点至17点的订单特别是中长距离订单的费用将有较为明显的下降。早晚高峰期和夜间的时长费则略涨，并将夜间时段的范围提前两小时，涵盖打车成功率最低的21点至23点，从而提升运力，疏导缓解出行需求。

此次价格调整之后，日间10点至17点快车的整体平均价格略降，尤其中、长途订单在该时段价格下降较为明显，错峰出行将享有接驾更快、价格更低的体验；而在早晚和夜间高峰期，滴滴称将通过价格杠杆疏导非刚性需求到非高峰时段。

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