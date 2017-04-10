派航母战斗群到朝鲜 美对朝动武可能性加大

（联合早报网讯）针对美国卡尔·文森号航母战斗群昨天再度前往朝鲜半岛海域，中国学者及舆论认为，美国对朝鲜动武的可能性在增大。

中国海军少将杨毅今天在克危克险微信公号上发表文章说，如果美国继续加大在东北亚的军事集结，留给朝鲜的机会可能越来越少。

人民日报社旗下的《环球时报》今天也发表社评警告，朝鲜的冒险不能无限加码。如果它搞新的核试验，从北京到华盛顿的反应大概都会是空前的，甚至达到“转折”的程度。此时的平壤尤其需要保持理性。

北京有关分析人士指出，中国舆论判断朝鲜半岛爆发军事冲突的可能性增大，与中国国家主席习近平与美国总统特朗普日前宣示双方将进一步合作实现朝鲜半岛无核化有关。在上周举行的首次“习特会”上，习近平与特朗普达成的共识可能包括：如果朝鲜近期进行第六次核试爆，美国不排除对朝鲜发动定点打击，而中国将不会激烈反对，更不会再来一次“抗美援朝”。

据美国哥伦比亚广播公司（CBS）当地时间4月9日报道，美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）表示，特朗普与习近平就朝鲜的危险局势进行了长时间的交流，双方的交流是有益的，建设性的。习近平也认同朝鲜局势已经激化，构成的威胁已经到了必须对其采取行动的程度。

另据路透社报道，韩国外交部韩半岛和平交涉本部长金烘均今天在与中国外交部朝鲜半岛事务特别代表武大伟会面后对记者说，如果平壤继续进行核试验或洲际导弹试射，中韩将对朝鲜采取“强有力的措施”。

分析人士认为，蒂勒森的评论和中韩外交高官会面显示，“习特会”明显缩小了中美双方在对待朝核问题上的差距。中国不再坚决反对美国对朝强力施压甚至采取有限军事行动，前提是朝鲜继续“冒天下之大不韪”进行新的核试爆。同时，中国仍坚持反对美国在韩国部署萨德导弹防御系统，尤其反对美国在韩国或日本部署战术核武器。

杨毅的文章指出，特朗普几天前下令用导弹惩罚叙利亚，意外获得国内高度支持，大幅度减少了国内政治压力。如果在朝鲜也这么干，解决过去20年没有解决的问题，甚至会在美国历史上留下传奇。这对特朗普很有吸引力。

文章认为，朝鲜口口声声不害怕战争。实际上，朝鲜最害怕美国两大杀器：航母战斗群和B52轰炸机。“文森号重返，威慑自然来。”

对于朝鲜问题的前景，杨毅分析，朝鲜和平弃核，现政权继续，冷战逐渐结束，半岛逐渐走向和解，最符合中国利益，美国和其他国家也能接受；在不推翻朝鲜现政权前提下，只使用外科手术式解决朝鲜核问题，比如类似针对伊朗核设施的网络攻击、巡航导弹定点轰炸、特种部队直接销毁，等等。这种选项除了朝鲜，其他各国都能够或勉强能够接受。

《环球时报》社评称，如果朝鲜进行第六次核试验，那么就不排除它会成为推动华盛顿下决心蛮干的最后的、决定性的理由。至少华盛顿会拿到一个关键的借口。美国或者不对朝鲜动手，一旦动手就不太可能只打击朝鲜的核设施以及相关军事设施，美韩同时联手对平壤实施“斩首行动”，开展推翻平壤政权的更大赌博，将是高概率的。

文章指出，朝鲜不误判形势，这在未来一段时间至关重要。朝鲜不可认为，它已经搞了五次核试验，再搞第六次也不会有事。“此时的平壤尤其需要保持理性。”

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