习近平吁挪威尊重中国核心利益及重大关切

（联合早报网讯）根据中国外交部网站消息，中国国家主席习近平今天（10日）在人民大会堂会见挪威首相索尔贝格。

习近平指出，挪威是最早承认中华人民共和国的西方国家之一，也是最早承认中国市场经济地位的欧洲国家之一。中挪建交63年来，友好和合作一直是两国关系主流。

他表示，赞赏索尔贝格和挪威政府为中挪关系实现正常化作出的积极努力。相信只要双方坚持相互尊重、平等相待的原则，照顾和尊重彼此核心利益和重大关切，中挪关系和双方务实合作就将迎来广阔前景。中挪关系持续健康稳定发展，不仅符合两国和两国人民根本利益，而且对推动构建以合作共赢为核心的新型国际关系也具有现实意义。

习近平强调，应该从战略高度和长远角度把握好中挪关系发展方向，推动中挪关系不断迈上新台阶。双方要增进政治互信，加强高层交往，为双边关系发展做好前瞻性、战略性规划，密切各层级人员交流，在重大国际和地区问题上保持协调。双方要深化互利合作，利用两国经济互补性强、合作基础深厚的条件，重点推进双方优势领域合作。

他指，挪威积极响应中方提出的“一带一路”倡议，是亚洲基础设施投资银行创始成员国。双方可以在“一带一路”框架内开展合作，共同促进欧亚大陆互联互通和共同发展。中方愿同挪方深化在北极科研、资源开发、地区环境保护等领域合作，维护幷促进北极地区稳定和可持续发展。希望挪方为推动中国－北欧合作发挥更加积极的作用。

习近平还说，双方要丰富人文交流。中国将举办2022年冬奥会，愿同挪方加强在冬季运动领域交流，分享冬季运动赛事举办经验。两国主管部门应为两国民众赴对方国家旅游创造更加便利的条件。

索尔贝格表示，很高兴再次赴华访问，她对中国发展取得的巨大成就深感钦佩。去年12月挪中双方就两国关系正常化发表的联合声明为两国关系恢复和发展提供了重要保障。挪方将恪守这一声明，坚持一个中国政策，高度重视中方的核心利益和重大关切，将以实际行动维护好两国关系发展的政治基础。

她说，挪方愿同中方密切两国高层交往，在新起点上推动双边关系发展。挪方支持中方提出的“一带一路”倡议，愿拓展两国包括北极事务在内的各领域互利合作，密切国际事务中的沟通协调。

两国领导人还就国际形势和共同关心的问题交换了看法。中国国务委员杨洁篪等也参加了会见。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅