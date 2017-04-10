明天正式受委特首 林郑已觅得逾半班底人选

（联合早报网讯）香港候任行政长官林郑月娥明天将在北京获中国中央政府正式委任为香港第五任特首。据悉，林郑月娥已觅得逾半班底人选，但财政司司长及律政司司长仍没有找到适当人选。

刚于上月底当选香港特首的林郑月娥，今天早上先到国务院港澳办拜会主任王光亚。双方举行了约两小时工作会议，就筹备下届特区政府的工作交换意见。

会后，王光亚亲自到门外送行，并与林郑月娥及随行人员握手。被问到会上是否有谈到组班问题时，林郑月娥并无回应，只是微笑向记者挥手后离开。

她今午约五点前往人民大会堂，由分管港澳事务的中共政治局常委、中国全国人大委员长张德江接见。期间，王光亚、中联办主任张晓明、林郑月娥丈夫林兆波、候任特首办秘书长丁叶燕薇等人也在场。

林郑月娥这次赴京的主要目的，是在明天接受国务院总理李克强颁发《国务院令》，受委为香港第五任特首。同日，林郑也将获得最高领导人、国家主席习近平接见。

香港《星岛日报》今天报道， 港府三司十三局连同特首办主任及中央政策组首席顾问，整个班底共有十八人。据了解，林郑月娥已成功觅得超过一半的班底人选，人选包括了本届政府局长、副局或常秘，她也积极向外物色人选，其中包括民主党党员、关爱基金小组主席罗致光。不过，财政司司长及律政司司长则未觅得合适人选。

据悉，林郑本来极希望挽留现任律政司司长袁国强留任，但袁国强近年数次因病缺席公开活动，他基于身体健康理由，去意甚决。相信林郑本次上京，班子人选也是其中一个将与中央商讨的事项。

香港《经济日报》今天则报道，在林郑组班之际，曾任其竞选资深顾问的金管局前总裁任志刚，近日以私人理由辞去瑞银集团独立非执董一职，引起各方揣测。但据了解，任志刚无意出任下届政府的财政司司长。

有政界人士指出，财金经验丰富的任志刚，在下届政府预料有一定角色，但未必是全职工作，他辞去瑞银的职务，可能是为了避免任何潜在的利益冲突。

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