李明哲妻赴京被阻 两岸关系或进一步恶化

（联合早报网讯）在中国大陆阻止台湾民进党前党工李明哲妻子赴京探视丈夫后，台湾政府今天正式提出严正抗议，两岸关系或进一步恶化。

李妻李净瑜原定今午飞往北京，探视因“涉嫌从事危害国家安全活动”被调查的丈夫，但就在班机起飞前三小时，预定派员随行的海基会接获通知，指大陆公安部已通报台湾内政部移民署，李净瑜来往大陆的通行证（俗称“台胞证”）已遭注销，无法登机。

办理登机不果的李净瑜随后在台湾人权组织陪同下，于桃园机场召开记者会，对北京的举措表示“意外、震惊与难过”，认为大陆阻止她“一个弱女子”探夫，证明李明哲被捕“背后存在政治阴谋”。她说：“作为一个如此强大的国家，竟然会用这种如此不堪入目的小动作，我真的只能够无语问苍天。”

在场的台湾人权促进会秘书长邱伊翎则指出，“只要人没有回来”，台湾民间团体将连同国际组织，“继续升高救援的声调，扩大我们救援的团队”。该会也呼吁民进党政府“出来说说话”。

对此，被指没有具体作为的大陆委员会今天发表声明，正式提出抗议。陆委会指出，除了该机构，海基会、法务部及刑事局皆曾透过各种管道尝试联系对岸对口单位，但“陆方均未正视我方诉求”，对两岸关系造成负面影响。陆委会呼吁，大陆尽速透过双方既有管道进行联系通报及处理。

李明哲现为非政府组织工作者，向来致力于大陆民间社会发展，并关注大陆人权议题。他自3月19日从珠海入境大陆后音讯全无，国台办则在3月29日证实，李明哲因“涉嫌从事危害国家安全活动”被调查，但未提供更多细节。

昨天晚间，国台办再表示，大陆海协会4月7日已透过“有关团体”，转交李明哲写给父母及妻子的亲笔信。据台媒报道，此人是国民党政策会执行长蔡正元前特助李俊敏，他现为领航基金会两岸人民服务中心执行长，去年参与营救遭索马里海盗劫持的台籍轮机长。

但曾表明不承认丈夫在大陆发表的供词的李净瑜今天说，信函非正本，因此质疑其真实性。李净瑜也批评大陆通过“掮客”传话，表面上用“貌似人道的管道来告诉我，却是行一个恫吓之实”。

对此，李俊敏今天发声明不满自己“被布局”，并称自己轻估情势，导致自己被污名化。他说，他已退出此项营救计划，但仍将今早接获大陆寄来的李明哲亲笔信正本，交付李母。

针对事态发展，民进党今天呼吁北京不应绕过台湾政府单位，迳自透过未被官方授权的民间机构或个人，向家属通报案件，让事件更加复杂化。在野的国民党则认为，陆委会功能不彰，应被裁撤。

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