数据显示十八大后官员自杀人数增多

（联合早报网讯）中国安徽省一名官员失眠半年后于昨天跳楼自杀，引起舆论对官员精神健康的再次关注。有数据显示，中共十八大以后官员自杀的人数明显增多，受访学者分析，反腐和自身能力跟不上新形势下的工作需求，是官员压力倍增的原因。

安徽省蚌埠市官方微博今天发布消息，该市人大财政经济委员会副主委、市人大常委肖超（59岁）9日跳楼身亡。通报还提到，“据了解，肖超失眠已达半年”。

官方学者统计，跳楼是官员自杀最常见的方式，而抑郁症是官员自杀的主要导因。

《新京报》旗下微信公号“政事儿”8日报道，中科院心理研究所国家公务员心理健康应用研究中心的祝卓宏的研究数据显示，2009年至2016年八年间，共243名官员自杀，其中过半选择跳楼（57.5%）。

其余的寻短方式分别是上吊（18%），服毒、失踪、开枪、撞火车等（10.8%），溺水（4.9%），割腕（2.4%），还有6.3%死因不详。

按年统计，从2009年到2016年，自杀官员人数每年依次为21、25、22、17、10、59、 50、39。这意味，自杀官员人数在十八大后的首个全年（2013年）降至10人，隔年却猛涨五倍至59人，之后有所回落，不过去年的39人还是明显高于十八大之前的年份。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍向《联合早报》分析官员近年倍感“压力山大”的原因时说：“十八大以后的反腐行动，削减了官员的隐形收入，使部分官员因为入不敷出而感到生活压力加大。严格的八项规定，则让一些改不了参加酒宴、收红包等习惯的官员感到担惊受怕。”

另有分析认为，一些官员可能在腐败行径东窗事发后，选择以自杀逃避面对后果。

唐任伍也注意到，经济新形势强调绿色创新发展和改革，这对官员管理、适应市场，以及招商的能力提出了更高的要求，知识结构转换不来的官员，会感到很吃力。

学者指出，无论在任何时代，工作压力、家庭问题、疾病或生理功能衰退，都可能让官员感到不胜负荷。

据《新京报》报道，祝卓宏分析，官员压力的首要来源是工作，具体包括单位管理严格、上下级关系不和、平级调动、同事之间竞争，以及晋升渠道不通畅等。例如，一些官员从实权部门调出时会有失落感；一些本来因为年龄原因而被正常调动的官员，也可能对自己的调动“想多了”。

祝卓宏的数据显示，官员自杀的年龄集中在45岁至55岁之间。唐任伍指出，多数人的这个年龄段开始出现生理机能的退化，加上长期坐在办公室缺乏锻炼，身体健康出问题，可能诱发或加剧心理问题。

祝卓宏指出，官员的自杀率其实并不高于全国平均。从总体情况看，中国的平均自杀率约为每年10万人中有20人，以全国有800万公务员的总数计算，去年官员自杀比率为每10万人有五人。

不过官员因为更在乎个人信息保密，担心影响仕途，在精神健康出问题时比常人更不愿意就医。

唐任伍向本报提出可缓解官员压力的建议，包括适当提高公务员的收入，以缓解应付生活开销的压力；允许公务员有更多带薪休假的天数，让担心一请病假工作岗位就别人顶上的官员，有更多喘气、调节心情的机会。

他认为，落实好简政放权的行政管理制度改革，可减轻公务员的工作量并减少日日加班的情况，使工作与生活更加平衡。

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