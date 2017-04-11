李克强：中美完全可以通过深化合作实现互利双赢

（联合早报网讯）中国国务院总理李克强10日上午在中南海紫光阁会见美国新一届国会成立后首个访华的联邦参、众议员代表团。

据中新社报道，李克强表示，中美建交38年来，双边关系虽历经风雨，但总体不断向前，取得历史性发展。几天前，习近平主席同特朗普总统成功会晤，达成一系列重要共识，明确了继续推动中美关系向前发展的基调。我们愿同美方加强各领域、各层级交往和对话，在相互尊重、互利互惠基础上推动中美关系取得更大发展，更好造福两国人民。欢迎更多美国国会议员来华访问交流。

李克强回答了美方议员提出的问题，他指出，中美互为第一大贸易伙伴，经济利益高度融合，完全可以通过深化合作实现互利双赢。中方愿同美方扎实推进双边投资协定谈判取得务实进展，扩大贸易往来、双向投资和地方等领域合作，通过对话协商处理分歧和摩擦，实现两国经贸关系更加平衡发展。中美分别作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，双边关系保持健康稳定发展，各领域协调合作不断加强，不仅符合两国自身利益，也有利于世界的和平稳定与发展繁荣。

美国国会联邦参议员戴恩斯、巴拉索、波特曼、肯尼迪，联邦众议员斯图尔特、温斯特鲁普表示，对华关系是美国最重要的双边关系。美方乐见中国发展不断取得新的成就，美国国会愿加强对华交往，期待更多美方议员访华，成为促进两国友好交流的大使，为两国互利双赢合作的发展打下坚实基础。

双方还就共同关心的双边以及国际、地区问题交换意见。

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