中国总理李克强会见缅甸总统吴廷觉

（联合早报网讯）中国国务院总理李克强10日下午在人民大会堂会见到中国进行国事访问的缅甸总统吴廷觉。

据中新社报道，李克强表示，中缅是友好邻邦，两国人民有着深厚的胞波情谊。习近平主席同你举行富有成果的会谈，有力推动两国关系与合作向前发展。中国支持缅甸走符合自身国情的发展道路，愿坚持两国友好合作的大方向，保持高层交往，推进各层级交流与各领域合作，不断为中缅关系发展注入新动力。

李克强指出，中缅经济互补性强，合作前景广阔。中方愿同缅方加强发展战略对接，拓展利益契合点，稳步推进重点项目建设，在中国-东盟（亚细安）、澜沧江-湄公河合作等框架和机制内加强沟通协调，造福两国人民，助力区域合作与发展。

李克强强调，缅北地区和平稳定直接关系中国西南方向的安全。中方不希望两国边境和地区和平安宁大局受到干扰，支持缅方实现国内和平与和解的努力，愿继续为缅国内和平进程发挥建设性作用。

吴廷觉表示，缅中两国是相互尊重的好朋友，双边合作取得长足进展。缅新政府成立以来，缅中保持高层交往，有力促进了两国关系的发展。缅方高度赞赏中方一贯致力于推动两国友好合作，感谢中方长期以来对缅的道义和物质支持和帮助。缅方愿同中方加强在基础设施建设、农业、民生等领域合作，积极推进皎漂特区等重大项目。缅方将全力维护缅中边境地区稳定，希望中方继续支持缅国内和平进程。

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