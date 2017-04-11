东莞楼市再加码 正式对外地户口市民限制购房

（联合早报网讯）中国广东省东莞市楼市调控政策再次加码，正式对外地户口市民限制购房。

据中新网报道，东莞市政府办公室发布通知称，自4月11日起，非本市户籍居民家庭无法提供购房之日前2年内在本市逐月连续缴纳1年以上个人所得税或社会保险证明的，暂停向其销售新建商品住房；已有一套住房、无法提供购房之日前3年内在本市逐月连续缴纳2年以上个人所得税或社会保险证明的，暂停向其销售新建商品住房。

通知规定，限购对象及条件，本市户籍及非本市户籍居民家庭在本市拥有两套及以上住房的，继续暂停向其销售新建商品住房；非本市户籍居民家庭无法提供购房之日前2年内在本市逐月连续缴纳1年以上个人所得税或社会保险证明的，暂停向其销售新建商品住房；已有一套住房、无法提供购房之日前3年内在本市逐月连续缴纳2年以上个人所得税或社会保险证明的，暂停向其销售新建商品住房。

通知指出，非本市户籍居民家庭成员具有全日制本科以上学历或初级以上职称，能提供本市工作单位劳动合同以及购房之日前2年内在本市逐月连续缴纳半年以上社会保险证明的，可在我市购买首套新建商品住房；购买第二套新建商品住房的，执行以上第(二)点规定；通过补缴的个人所得税或社会保险缴纳证明不予认定。

通知规定，自施行之日起在东莞市行政区域内购买住房的(含新建商品住房和二手住房，以网签时间为准)，须取得不动产权证满2年后方可上市交易。

通知指出，通过赠与方式转让住房后，须满2年后方可再次购买住房；接受赠与的，须符合本市的现行限购政策。

通知强调，自2017年4月11日零时起执行。执行时间点之前已完成《商品房买卖合同》网签的，或未完成《商品房买卖合同》网签但已签订认购书且已支付定金或首付款的(须提供定金或首付款电子进账单原件，对以现金形式支付定金或首付款的，不予认可)，网上已签订《房地产买卖合同》的，仍按原政策执行。

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