中缅原油管道工程正式投入运营

（联合早报网讯）4月10日，在中缅两国元首的共同见证下，《中缅原油管道运输协议》在北京正式签署。10日晚，运载14万吨原油的“联合动力号”油轮成功靠泊中缅原油管道的起点——缅甸皎漂的马德岛港，并开始卸油，中缅原油管道工程拉开投运大幕。

据路透社报道，这一成果宣布的背景是，缅甸总统廷觉即将结束他上任以来的首次访华。报道称，中缅原油管道工程投运与中国的“一带一路”倡议吻合，“将为中国提供进口中东原油更直接的途径，从而绕过拥挤的马六甲海峡”。

据环球时报报道，10日，就在中缅领导人北京会谈之际，远在4000公里外的孟加拉湾畔，运载14万吨原油的“联合动力号”成功靠泊缅甸皎漂马德岛港。油轮靠港后，缅甸当地海关、移民局、检疫局等有关部门工作人员对其进行商检，并布放围油栏后，马德岛原油码头的卸油臂开始对该油轮进行卸油作业。

《环球时报》记者10日在现场看到，4根高耸的卸油臂整齐划一地矗立在码头边，在工作人员的遥控操作下，其中两根卸油臂发出低沉的轰鸣，经过一组复杂的滑轮机械传动，卸油臂接口伸向油轮，经过工作人员的一系列校准，准确对接上油轮的输油接口。这艘油轮上运载的来自阿塞拜疆的原油，开始源源不断地被输送到岛上储油区内巨大的储油罐内，达到一定量后再输入管道。这是一个标志性的时刻，中缅原油管道工程正式投运。

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