台将加重虐杀动物者刑罚 吃猫狗最高罚25万台币

（联合早报网讯）台湾立法会今天三读通过，对虐杀动物者加重刑罚，未来可处2年以下的有期徒刑或拘役，且最高可罚款200万元（新台币，下同）；同时也明定禁止吃猫与狗肉，违者最高可处25万元的罚款。

据中央社报道，台立法会今天三读修正通过“动物保护法”部分条文，对虐待杀害动物者加重刑责，条文明定宰杀、故意伤害或使动物遭受伤害，致动物肢体严重残缺或重要器官功能丧失，将处2年以下有期徒刑或拘役，并科20万元以上200万元以下的罚金。

此次三读，也将禁吃猫、狗肉入法，条文明定，贩卖、购买、食用或持有犬、猫的屠体，内脏或含有其成分的食品，可处新台币5万元以上25万元以下的罚锾，并得公布其姓名、照片及违法事实。

提案修法的国民党立法院党团书记长王育敏表示，这次修法是她最棒的生日礼物，未来加重对虐待动物的刑责，希望民众可以好好爱护动物，减少动物被虐待的情况。

对于禁吃猫狗肉入法，王育敏也说，已有部分县市将禁吃猫狗肉列为重要的地方自治条文，但她认为不只是部分县市该这样做，全台都应这样做。

此外，本次三读条文也明定，不得以汽车、摩托车牵引动物，也就是说未来在遛狗时，饲主不能骑着摩托车，将绳子挂载摩托车上，让宠物跟着跑，否则将开罚3000元以上，15000元以下罚锾。

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