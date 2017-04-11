李永波确认不再担任国羽总教练

（联合早报网讯）中国国家羽毛球队总教练李永波11日证实，不再担任国羽总教练一职，他将前往中国奥委会专家委员会工作。

中新社报道称，国羽在上月刚刚公布了新一届奥运周期教练员团队名单，李永波依然是总教练。而一个月内，从“留任”到“离任”，这一转变耐人寻味。

据了解，中国羽毛球队计划于苏迪曼杯前完成教练组竞聘工作。此次竞聘不光涉及男单、女单、男双、女双几个单项，同时还涉及总教练帅位。对此，李永波称，自己目前已基本确定卸任总教练以及乒羽中心副主任职务，而前往中国奥委会专家委员会工作对他来说是一件好事，这样可以更好地投入到青少年培训和全民健身项目推广中。

李永波自1993年入主中国羽毛球队，他在上任之初立志要培养出100位世界冠军再退休。如今24年过去，他已培养出81位世界冠军；过去六届奥运会上，他率领国羽一共夺得18枚金牌，2012年伦敦奥运会是李永波执教生涯最辉煌的时刻，他带领中国队包揽全部5枚金牌。不过，里约奥运会上，青黄不接的中国羽毛球队仅拿下男单、男双两枚金牌，成绩不佳也让李永波一度被推上风口浪尖，一度有传闻称这位金牌教练将在里约奥运会后“下课”。

与24年执教生涯告别，李永波回应：“这么多年在这个位置上的确很辛苦很累，我自己也觉得有些疲惫。自己做了这么多年总教练，是时候把年轻人推到一线，让他们用更新的思路去带领队伍发展。也许这样对队伍会更好。从一线退下来，去做一些推广项目的工作，也是早晚的事情。”据他透露，目前交接工作正在进行中，自己对于教练团队竞聘流程并不了解。

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