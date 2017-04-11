美联航CEO内部备忘录：员工没做错 乘客“咄咄逼人”

（联合早报网讯）针对引发关注的美联航一航班将乘客强行拖下飞机致乘客受伤的事件，美联航CEO在给该公司员工的一份备忘录中称，航空公司工作人员遵守了“规定程序”，并称受伤乘客在过程中拒绝配合，“具有破坏性且咄咄逼人”。

据美国媒体早前报道，当地时间4月9日，隶属于美国联合航空公司（United Airlines）的3411航班因为超售机票，将一名男性乘客强行拖下飞机，导致该乘客受伤。几名乘客用手机记录了当时的情景，并将现场视频发布到了社交媒体上，事件引发广泛关注。

澎湃新闻引述美国广播公司（ABC）报道，美联航称这名男子之所以会被拖下飞机，是因为该航班需要送四名美联航员工前往肯塔基州的路易斯维尔。此前美联航称，该航班超售了机票。不过根据美联航的最新信息，这种说法不准确。

4月10日，美联航官网发布了该公司CEO奥斯卡·穆尼奥斯（Oscar Munoz）的一份简短声明，该声明表示：“这对我们联合航空所有人都是一个不安的事件。我对重新安排这位顾客感到抱歉。我们的团队正紧张地与当局合作，对发生的事情进行详细的审查。我们也正在联系这名乘客直接与他对话，进一步解决这一情况。”

据ABC报道，穆尼奥斯就这一事件给该公司员工所写的备忘录中介绍了事件的细节。穆尼奥斯称，尽管遵守了程序，但是“我们能够从这一事件中学到一课。”

在备忘录中穆尼奥斯说：“像你们一样，昨晚看到听到这样的事情我也很不安。”他说他想给员工一个“关于所发生之事的清晰图景”。

穆尼奥斯称，事件发生在飞机满员之后，几名航空公司工作人找到登机门工作人称，他们需要登上这架飞机。

“我们试图征集志愿者，之后又按照我们的非自愿拒绝登机程序，”包括向愿意让出座位的乘客提供补偿，穆尼奥斯写道，“当我们找到其中一名乘客解释，我们很抱歉他被拒绝登机时，他提高自己的音量拒绝配合机组人员的指示。”

“为了让他配合下飞机，（机组人员）几次接近他，每一次他都拒绝，而且变得越来越具有破坏性和咄咄逼人，”穆尼奥斯在这份备忘录中说。“我们的工作人员别无选择，只能求助于芝加哥航空局安全官员协助将这名乘客弄下这架航班。”

航空局官员“无法得到他的配合”，由于这名男性乘客继续坚持，航空局官员只好使用“物理手段”将其拖下飞机。穆尼奥斯声称美联航雇员在处理这一情况时“遵守了规定程序”。他还称“我们正在密切关注这一事件的情况，以尊重和尊严对待我们的每一位乘客是我们的核心所在。”

而此前据ABC报道，其中一名参与这一事件的执法人员周一开始停职。芝加哥航空部门称，这名执法人员的行动不符合标准的操作程序，该部门不容许这样的行为。

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