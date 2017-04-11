习近平接见林郑月娥　赞她爱国爱港立场坚定

（联合早报网讯）香港候任特首林郑月娥今天（11日）在北京接受任命状，下午获中国国家主席习近平接见。习近平赞扬林郑月娥的爱国爱港立场坚定，并指她有丰富行政经验，有能力驾御复杂局面，在香港社会认受度很高。他重申，中央落实一国两制的决心坚定，不会变、不动摇。

据香港01网站报道，习近平在中南海瀛台接见林郑月娥。习近平先与林郑一行人合照，他祝贺林郑当选并获中央任命为行政长官。他称，林郑在特区政府工作35年，特别在回归后担任政府多个重要职务，“爱国爱港立场坚定，勤勉务实，敢于担当，行政经验丰富，具有驾御复杂局面的能力，在香港社会认可度很高，对国家和香港有心有力有担当，符合中央对行政长官的一贯标准，你成功当选实至名归。”

习近平指，回归20周年，一国两制取得重大成功，宪法和基本法规定的制度有效运行，香港维持繁荣稳定，国际社会给予高度评价，香港要不断探索前进。回归20年来，特别是近年，香港经历不少风风雨雨，香港长期积累的矛盾及问题逐步显露，是挑战和风险，也是机遇和希望。作为行政长官责任重大、使命光荣。习近平重申，“中央坚持一国两制、港人治港、高度自治的决心坚定，不会变、不动摇”，会支持林郑和新一届特区政府依法施政，希望林郑不负众托，带领政府和社会各界，全面准确贯彻落实一国两制方针及基本法，团结包容、戮力同心为香港发展进步作出贡献。

林郑月娥表示，能在回归20周年这个历史时刻当选，是莫大光荣，她本人以服务人群为终身事业，会更加谦卑，她感谢中央的信任、支持，以及香港各界对她的认同，未来五年会全面严格按照基本法，全面贯彻、落一国两制、港人治港、高度自治。

出席会面的包括人大委员长张德江、国家副主席李源潮、中央港澳工作协调小组副组长杨洁篪，以及中央办公厅主任兼中央政治局委员栗战书、习近平办公室主任丁薛祥，港澳办主任王光亚、副主任冯巍及中联办主任张晓明等。

林郑稍后会探望驻京办同事及与在京港人见面，傍晚将会见传媒总结行程，周三将会结束行程返港。

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