黑龙江警方查获猛犸象牙走私案 缴获象牙107根

（联合早报网讯）黑龙江哈尔滨海关日前对外宣布，其下属萝北海关近日破获一起特大涉嫌走私上万年猛犸象牙、披毛犀角、玉石案，一次性查获产自俄罗斯西伯利亚地区的上万年猛犸象牙107根，披毛犀角37块，此外还有玉石原料1.11吨。

据中新社报道，萝北县地处黑龙江省东北部，以黑龙江为界与俄罗斯犹太自治州隔江相望。2月16日下午，一辆从俄入境中国的“欧曼”牌仓栅式半挂货车引起萝北海关人员注意。这辆车虽然装载的是黄豆，但机器轰鸣声大、打滑严重，显得蹊跷。 经查验人员监督卸货后再次称重，发现比其他车辆重2吨多。

在萝北海关的监管下，这辆货车被运抵相邻的同江海关进行扫描查验，发现整个车的后半挂车厢部分有暗格，里边有类似于石头状的货物，还有角状的，疑似象牙的货物。

经过五个多小时的破拆，海关人员在这辆车的暗格中一次性查获猛犸象牙107根，重1.07吨；披毛犀角37块，重72.75千克；软玉原料353块、重1.11吨。据悉，这是中国海关近年来一次性查获的猛犸象牙、披毛犀角数量最多的一次。

2月26日，缉私警在黑龙江鸡西市一家宾馆将逃匿的货车司机高某抓获。通过现场讯问，抓捕现场与高某在一起的韩某是此案走私货物的真实货主。

经查，犯罪嫌疑人韩某与他人同谋，在中国境内购买两辆货车，并在车体中特制了暗格，后雇佣高某等人驾驶货车从俄罗斯向中国境内走私大量软玉原料、猛犸象牙及披毛犀角。其行为已涉嫌走私普通货物罪。

据了解，猛犸象陆续灭绝于距今约1万1000年前，猛犸象牙则是最易保存的猛犸象化石之一，近年来走私十分猖獗。据海关人员介绍，猛犸象牙在中国是可以进口的，但和此次截获的其他物品一样，都需报关进口。

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