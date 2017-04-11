台陆委会：李明哲可能在广东但无法查证

（联合早报网讯）台湾大陆委员会主委张小月说，被中国大陆拘留的民进党前党工李明哲现可能在广东珠海，但因消息来自非正式管道，当局无法查证。她呼吁对岸透过“正确管道”与台湾政府联系，并公开说明李明哲案，否则将进一步伤害台湾人民感情和两岸关系。

继昨天发表声明对大陆阻止李妻李净瑜赴北京探视表达严正抗议后，张小月今午5时举行国际记者会说明台湾政府的救援作为，试图消除社会舆论对当局消极、无作为的批评。

自具台独倾向的总统蔡英文上任后，两岸官方沟通机制中断，陆委会与多个台湾官方机构从李明哲案爆发后多次以书信和电话与对岸联系，却不得要领。日前有消息传出，大陆海协会透过台湾民间组织“两岸人民服务中心”执行长李俊敏与李妻接触，却被李妻冠上“恐吓、威胁”之名。

多次强调将李明哲安全列为政府首要考量的张小月在记者会上回应《联合早报》提问时，未直接表明拒绝透过李俊敏等民间管道与对岸对话。她说：“两岸其实有很好、正确的沟通管道，而且这些管道都存在着，至于其他非正式的讯息来源很混乱，加上李太太（李净瑜）只唯一相信正式的管道。”

她补充，事发以来，陆委会从多方面“收到一些讯息”，指李明哲目前身在广东珠海，“但我们认为这不是正式管道，我们没办法确认”。

另一方面，张小月指出，台湾政府并未向美国政府求助，利用上周举行的习特会（中国国家主席习近平与美国总统特朗普会晤）向陆方表达放人诉求。

(联合早报台北特派员黄顺杰报道）

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