龚正出任山东省代省长

（联合早报网讯）中共山东省委副书记龚正今天出任山东省代省长，给一个多月以来谁将出任山东省长的猜测画上了句号。

山东省原省长郭树清今年2月下旬调任中国银行业监督管理委员会主席，他空出的职位一直没人接替。同属“60后”（1960年代出生）的龚正和国家发改委副主任连维良被传是山东省长的热门人选。

据中新社报道，山东省人大常委会今天在济南召开，决定任命龚正为山东省人民政府副省长，并表决通过由其担任代理省长。

今年57岁的龚正担任过海关总署原署长戴杰的秘书，43岁任海关总署副署长。2008年，龚正从海关总署副署长空降浙江，出任浙江省副省长，2012年后，龚正担任中共浙江省委常委、浙江省常务副省长、杭州市委书记。2015年8月，龚正调任中共山东省委副书记。

龚正在浙江工作期间，先后与中共总书记习近平主政浙江时的老部下、被外界称为“之江新军”的陈敏尔、黄坤明、蔡奇等官员搭班子共事。

如今，陈敏尔担任中共贵州省委书记，黄坤明任中宣部常务副部长，蔡奇任北京市长，龚正也以山东省代省长的身份跻身正部级行列。今年下半年中共十九大前后以及未来几年，这几名来自浙江的高官仕途被普遍看好。

龚正今天在山东省人大常委会上表示，山东将紧扣由大到强的战略性转变的总特征，以推进供给侧改革为主线，以提高经济发展质量、效益为中心，继续强化改革、开放、创新三大动力，打造精简高效的政治生态，充满活力的创业创新生态，彰显魅力的自然生态，诚信法治的社会生态。

龚正1982年从今天的对外经贸大学毕业后，被分配到海关总署工作。龚正在海关系统工作时创下两项“最年轻”纪录：1986年成为海关系统最年轻的处级干部，1995年成为海关系统最年轻的局级干部。

1987年，龚正在美国金门大学洛杉矶税收管理学院进修一年。知情人介绍，龚正英语功底较好，讲话有时会夹杂一些英语单词。

2015年龚正从浙江到山东赴任时，《北京青年报》管理的微信公号“政知圈”曾发文称，龚正很“洋派”，开会爱讲英语。在2014年的世界杭商大会上，龚正在致辞中表示要努力把杭州打造成为审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优的城市，“做到办事服务多说‘Yes’少说‘No’、破解难题多‘射门’少‘踢球’”。

2014年10月，时任中共杭州市委书记的龚正对总部设在杭州的阿里巴巴掌门人马云说，“阿里巴巴要当好天下生意人的‘店小二’，政府则要当好阿里巴巴的‘店小二’。”

山东是中国的经济大省、文化大省和人口大省。中共高层近期对山东省领导层进行了“大换血”。国家审计署原审计长刘家义上月底接替姜异康出任山东省委书记，龚正出任代省长，还调整了几名副省长。

山东省人大常委会今天还任命中共山东省委常委、青岛市委书记李群为副省长。李群今年55岁，担任过共青团山东省委书记、中共山东省委宣传部部长。

另一方面，据新华社报道，上周调任甘肃担任该省省委副书记、政府党组书记的唐仁健，今天也被甘肃省人大常委会任命为甘肃副省长、代理省长。

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