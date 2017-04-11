建银投资将继续收购海外龙头企业

（联合早报网讯）中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层今天（11日）表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。

路透社报道称，中建投此前已先后在欧洲、澳大利亚和美国等地投资布局，在高端制造业和大消费领域进行了多起跨境并购，包括去年中建投旗下建广资产以27.5亿美元收购荷兰恩智浦（NXP）的标准件业务，这成为中国半导体行业史上最大的一笔海外并购案。

“作为一家综合性投资集团，伴随着中国和全球经济发展中的产能转移、发展动能变化、格局的优化等新形势，（中建投）将长期遵循着助推中国产业提升发展，追求长期投资回报的理念。”中国建银投资总裁助理柯珂表示。

她介绍称，中建投一直遵循三条投资逻辑：第一是有利产业发展，即有助于技术进步和产业升级；其次是产业链分工，抓住和占据产业链的价值环节，重新把握产业链整合的主动权；第三，是利用全球资源来整合企业和全球产业链。

去年下半年，中国外汇监管部门加强了中资企业海外收购的外汇审核力度，这使得近年来持续高速增长的中企跨境并购热潮有所降温。

中国建投投资研究院今天发布的《中国投资发展报告（2017）》指出，监管部门不会放慢中国企业走出去步伐，而会更加严谨地规范对外投资行业，设置更明确的要求。目前中企海外并购行为正逐渐趋于理性，未来可能在全球资源整合的过程中出现一批真正的中国跨国企业。

中国建投目前积极拓展全球化布局，重点关注金融服务、工业制造、文化消费、信息技术等行业领域，目前总资产已超过1000亿元人民币。中国建设参股了多家上市公司，包括顺丰控股、江淮汽车、铁建装备等。

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