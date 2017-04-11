配合“粤港澳大湾区”规划 梁振英下周率团访大湾区

（联合早报网讯）为配合北京研究制定“粤港澳大湾区城市群”规划，香港特首梁振英下周率团访问大湾区三日。学者认为，面对不同城市群之间的竞争，香港不能单打独斗，大湾区可让香港发挥所长，但目前港人普遍仍“冷待”。

梁振英今天主持行政会议前对记者表示，率团访问是要配合总理李克强在政府工作报告中提出的规划。他透露，大湾区规划工作十分紧凑，中国国家发改委准备于今年10月前完成，6月底前香港已需向发改委提出意见。

他将于下周三（19日）出发，率领政务司长、财政司长及多名局长，以及行政会议非官守议员、策略发展委员会和经济发展委员会委员，到大湾区西岸城市群访问三日，包括中山、珠海、江门及佛山等。

梁振英说：“粤港澳大湾区一共有11个城市，包括香港和澳门；内地即是广东在珠江东岸和西岸一共有九个城市，所以这个粤港澳大湾区城市群11个城市当中，有九个在广东，这些都是香港的重要合作伙伴。”

“我们希望不失时机地参与、做好（大湾区）规划工作。”他也说，北京已指定在全国发展三个经济区，包括京津冀、长三角与珠三角。

事实上，早前当中央政府宣布在河北设立“雄安新区”这项重要国策时，港股已立即受刺激起动，但港人却忽略了在同一时期，华东和华南也分别诞生了“全面接轨上海示范区”，以及“粤港澳大湾区”。

在公布“雄安新区”前一天，即3月31日任命林郑月娥为新任香港特首时，国务院发表的声明就包括，期望林郑“促进大湾区发展，发挥香港独特优势，提升香港在国家经济发展和对外开放中的地位与功能”。

北京首次把“粤港澳大湾区”写入政府工作报告，可是港府竟一直毫无准备，直至近期多名官员才纷纷提出，可以强化大湾区金融服务互通互联，长远而言则可建立一个广泛应用的区域性平台。

一国两制研究中心总研究主任方舟指出，大湾区规模与早年的“泛珠三角区域合作”相似，但后者仍是“前铺后厂”，即香港销售，大陆工厂生产。

至于大湾区模式，则是产业优势互补，例如香港为国际金融中心，深圳可提供科技支持，广州是传统商贸中心，各城市可互补不足，带动区域经济发展。方舟认为，若香港不把握机会配合，将被边缘化。

港区中国全国人大代表陈勇更坦言，港人应摒弃“闭关锁港”心态，否则迟早被大陆的城市超越。城大专业进修学院学术统筹宋立功则建议，粤港澳应加快合作，香港的资讯科技及银行业界需要充分配合。

据美国前财长保尔森于2015年出版的《与中国打交道》一书透露，中国国家主席早于2014年已亲口告诉他，打算把北京市部分城市功能拨给河北省某地，并明确表示“这是我（习近平）个人的设想”。

因此，在华北、华东及华南各建立“新区”，是习近平的一项重要布局思路，要效法美国的超级城市群，利用北京、上海、香港等大城市之经济效益扩大辐射，带动周边地区发展，注入新的经济增长动力。

在“粤港澳大湾区”规划下，若香港能主动出击，提出明确方向及目标，将有很大机会得到庞大商机及社会发展。

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