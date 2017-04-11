分析：中缅原油管道开通 补偿密松水电站停建

（联合早报网讯）搁置了两年的中缅原油管道昨天终于正式投入运营，这意味着中国又多了一个进口原油的输送方式，中东部分原油今后将可避开马六甲海峡和新加坡，直接从孟加拉湾输送到中国。

缅甸总统廷觉今天结束对华访问，分析认为，原油管道投运的协议是缅甸在喊停缅北密松水电站后，对中国作出的“补偿配套”项目之一。

此前有消息称，中方已准备放弃重启密松水电站，以换取在其他基建项目中的参与权，但双方并未在廷觉访华期间对此证实或否认。

廷觉6日起对华展开六天国事访问，是其去年3月就任总统以来首访中国。

据中国外交部副部长刘振民介绍，两国政府在廷觉访问期间签署了《中缅原油管道运输协议》。中国官媒新华社过后报道，运载14万吨原油的苏伊士型“联合动力号”油轮已靠泊中缅原油管道起点缅甸马德岛港，并于昨晚开始卸油，中缅原油管道工程就此正式投运。

长770公里、耗资15亿美元（约21亿新元）建造的中缅原油管道，起于缅甸孟加拉湾沿岸的皎漂马德岛港，并从云南瑞丽进入中国。

中缅油气管道是中国“一带一路”倡议下的一个重要项目，能缓解中国西南地区油品紧张局面。

此外，中国是能源消耗大国，此管道将为中国进口原油开辟一条新通道，中东部分原油将无需经过马六甲海峡直接到达中国，有助分散中国的能源风险。

据报道，原油管道每天能从孟加拉湾输送26万桶原油到中国。协议下，缅甸每年则能收取原油过境费。

原油管道其实早在2010年就已开工建设，并在前年竣工。不过，中缅关系在2011年缅甸开始开放与转型后出现不稳定因素，再加上两国就原油管道合同细节存在分歧，因此管道一直未能投运。

中国社科院东南亚问题首席研究员许利平接受《联合早报》访问时说，中缅双方能就搁置两年多的油气管问题达成协议，显示双边关系在前几年跌入低谷后，如今在民盟执政下正步入“上升的通道”，他对中缅关系持谨慎乐观态度。

人民日报社旗下的《环球时报》今天则发表社评说，随着缅甸国家利益意识和全面发展经济愿望的“重新觉醒”，缅甸已意识到中国仍是对它走向繁荣的“至关重要国家”。

分析认为，中缅此次能就油气管投运达成协议，或许是因为中方在密松水电站问题上让了步，促使缅方作出相应妥协和补偿。

密松水电站被指可能造成环境破坏和社区拆迁等问题，遭到缅甸民众大规模反对，时任总统登盛被迫在2011年下令暂停大坝建设。

中国此前一直向缅方施压重启这个价值36亿美元的项目。但有消息说，中国近期转变了态度，表示愿意放弃该项目，以换取在缅的其他经济与战略利益，包括参与其他基建项目的权利。

据报道，廷觉昨天同中国国家主席习近平会面时，两人就密松工程达成了“基本共识”。刘振民介绍，双方将朝有利双边关系发展、实现互利共赢的方向探讨一个“妥善的解决方案”。

许利平告诉本报：“重启密松可能比较困难，但停建密松会造成损失，缅方可以用其他项目，包括小型水电项目，来和中方做交换。这或许是双方可以接受的结果。”

中国非政府组织（NGO）全球环境研究所常务秘书季琳则说，密松项目让北京意识到，对外援助和投资不仅是政府间的协议，也需兼顾当地民众的看法和利益。

她说：“随着中国在对外援助上扮演更重要、甚至是领导者的角色，我们希望政府能拨出更多资金，支持中国NGO走出去，以更好地了解当地情况和需求，并及时反馈给政府。”

《环球时报》今天的评论就承认，中缅关系的变故暴露出中国过去对外合作方式的“脆弱之处”，有了这些经验，中国的视野将“更宽阔，悟性更深厚，操作也更加准确”。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅