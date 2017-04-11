中国保监会副主席：行业面临复杂风险 加大防控难度

（联合早报网讯）中国保险监督管理委员会副主席陈文辉今天（11日）在北京表示，当前中国保险行业仍面临复杂形势，尤其少数经营激进保险企业存在较大流动性风险隐患。

中新社报道称，近年来中国保险业发展迅速。官方数据显示，中国保费收入从2011年的1.4万亿元人民币增至2016年的3.1万亿元，年均增长16.8%。但发展方式粗放、险资不合理运用等问题亦带来隐患。

陈文辉在当日保监会举行的全国保险业偿付能力监管工作培训班上发表讲话。他在肯定保险业成绩的同时指出，行业仍面临复杂风险形势，多重因素共振、多种风险交织加大了保险业风险防控的难度。

他进一步表示，当前中国保险行业整体偿付能力虽然充足稳定，但部分结构性指标下行，呈现出稳中有忧的特征。与此同时，保险业处于退保和满期给付高峰期，将持续面临较大现金流出压力，少数经营激进的公司存在较大的流动性风险隐患。

风险内外交织亦令人担忧。陈文辉称，当前保险业整体风险管理能力还有待提高，个别公司治理失效、管控无力，极易成为风险爆发点；此外，当前国际经济政治形势存在较大不确定性，中国处于供给侧结构性改革的关键时期，利率汇率、股票市场、房地产市场等外部因素的变化，都可能诱发保险业风险。

2016年，始建于2003年的中国保险业第一代偿付能力监管标准结束历史使命，中国保险业正式进入“偿二代”（风险导向的偿付能力体系）时期。

陈文辉透露，未来一个时期，官方将启动“偿二代”二期工程，重点是要填补制度空白、修订现行规则、加强审慎监管协调。与此同时，保监会还将统筹发挥好监管系统和保险公司两方面资源，提升行业风险防控能力和保险监管现代化水平，加快推进行业转型升级。

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