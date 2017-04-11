北京拟重拳整治“乱停车” 鼓励社会资本建停车场

（联合早报网讯）马路上、小区内随意停放机动车？今年内，这种现象或将有所遏制。今天（11日）起，《北京市机动车停车管理条例（草案送审稿）》（简称“草案”）向社会征求意见。草案规定，将罚款又记分以严惩乱停车者，并拟将停车人逃缴、拒缴停车费行为纳入北京公共信用信息记录。同时，北京鼓励社会资本投资、建设和经营停车场，鼓励单位和个人利用地下空间资源开发建设公共停车场。

中新社报道指最新数据显示，截至2017年2月，北京市机动车保有量达574.1万辆。如此之多的机动车，并不能全部规范停车，在马路上、小区内，经常可见活动场所、人行道被机动车占有的“乱停车”现象。

北京采取了诸多违法停车处罚措施，然而，以罚款为主的处罚模式，让一些人有“钱”无恐。为加强机动车停车管理，规范停车秩序，更为严厉的《北京市机动车停车管理条例（草案送审稿）》从4月11日至5月10日向社会征求意见。

草案以《北京市机动车停车管理办法》为基础，将现行政府规章上升为地方性法规。

根据草案，北京明确了车位分类，停车设施分类，规范了公交、出租、货运、危险品运输、班线客运、旅游、租赁等车辆停车的设置、管理和停放要求，明确旅游停车的规划及公交用地供给。

草案指出，机动车违法停放的，将给予记分和罚款的处罚，并拖移车辆。对于拒绝交费并强行停放的车辆，可限制驶离，并将停车人逃缴、拒缴停车费行为纳入北京市公共信用信息记录。

草案还鼓励社会资本投资、建设和经营停车场；鼓励机构和个人利用地下空间资源开发建设公共停车场。此外，鼓励政府机关等的机动车停车场向社会开放，鼓励居住区配建停车场向社会开放。

北京交通部门表示，此部法规将进一步健全北京交通法规体系。征求意见结束后，会根据社会各界意见修改完善，经审议后争取今年出台。

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