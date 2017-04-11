中国成澳洲第二大留学目的地

（联合早报网讯）近年来，赴澳大利亚求学的海外留学生人数迅猛增长；同时，到海外留学的澳洲学生也在不断增长。最新数据显示，过去五年内，赴海外留学的澳洲学生人数增长超过70%，而中国则是澳洲学生第二大留学目的地。

《时代报》10日报道，据澳洲联邦教育部与联合国教科文组织（UNESCO）近日公布的最新统计报告显示，2015年，共有3.8144万名澳洲交换生赴海外学习，同时有1.1985万名澳洲学生考入海外大学学习。

格拉坦研究所（Grattan Institute）高等教育专家诺顿（Andrew Norton）对此指出，联邦政府推出的新科伦坡计划（New Colombo Plan）是促使赴海外求学的澳洲学生人数出现大幅增长的主要原因。

该计划的主要目的就是为了增强澳洲与印度洋以及太平洋地区的学术交流与合作。与此同时，他还指出，很多高校也纷纷利用海外交换生计划，将其作为一种市场营销的工具。

目前，澳洲学生前五大留学目的地依次为美国、中国、英国、印度尼西亚和加拿大。不过，诺顿表示，留学海外的澳洲学生整体比例依然相对较低，造成这一局面的主要原因则是相对孤立的澳洲地理位置以及较为昂贵的海外学习成本。

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