民调：林郑月娥支持度得55.6分 民望净值10%

（联合早报网讯）港大民意研究计划今天（11日）公布特首、候任特首及问责司局长民望数字，候任特首林郑月娥最新支持度评分为55.6分，民望净值由负8个百分比显着上升至正2个百分比，与梁振英五年前候任初期时的民望相若。

明报新闻网报道，港大民研在4月3至6日期间，以电话访问1009名香港巿民。调查显示，特首梁振英的评分较两星期前轻微上升0.8分至41.3分，但继续低于45分警戒线，其最新支持率为23%，反对率为71%，民望净值为负47个百分比，较3月底大幅上升14个百分比，大致回到2月初的水平。

候任特首林郑月娥，其最新支持度评分为55.6分，支持率为48%，反对率为46%，民望净值由负8个百分比显着上升至正2个百分比，与梁振英五年前候任初期时的民望相若。

司长方面，政务司司长张建宗的最新支持度评分为51.3分，民望净值为正14个百分比。财政司司长陈茂波的最新支持度评分为37.2分，民望净值为负33个百分比。律政司司长袁国强民望净值为负1个百分比。

局长方面，只有创新及科技局局长杨伟雄、民政事务局局长刘江华和教育局局长吴克俭的民望出现负值，分别为负2、24和50个百分比，而高永文则继续是民望最高的局长，民望净值高达正79个百分比。

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