美联航拖人视频疯传 公司市值蒸发8亿美元

（联合早报网讯）美国联合航空周日（4月9日）将一名亚裔男子强拖下飞机的视频在网络广泛传播后，联合航空母公司的股票周二下跌了3%，公司市值蒸发了8亿美元。

据BBC中文网报道，随后联航的负责人已经作出了道歉，他说从周日超售座位的航班上拖走乘客十分糟糕。联合航空的总裁奥斯卡·穆诺兹说他仍然受到这次事件的困扰。

白宫新闻秘书肖恩·斯派塞得知联航拖人的消息后评论说，该事件“令人不安”。

但先前联航总裁奥斯卡·穆诺兹曾为雇员的行为辩护说，指该乘客有"扰乱和好斗"行为。就在上个月，行业杂志PRWeek将奥斯卡·穆诺兹评为2017年度美国最佳沟通人，但是这次联合航空处理强拖旅客事件在社交媒体推特上受到了嘲笑。联合航空已经在网络上成为众矢之的。大批被激怒的客户威胁要抵制使用联合航空航班。

另外，一些最初的报道说，被强行拖走的乘客是美籍华人，不过其他报道说这名男子来自越南。坐在他旁边的旅客对BBC五台广播节目说，这名男子最初来自越南，一直在肯塔基的路易维尔生活了约20年。他说他和他的妻子都是医生。联航拖人事件很快在中国和越南社交媒体发酵，激起了许多愤怒反应。

到目前为止已经有6万多人签署请愿书要求白宫调查此事。

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