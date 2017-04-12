中国煤炭进口企业退运朝鲜煤炭

（联合早报网讯）美国海军航母战斗群驶向朝鲜半岛的同时，中国煤炭进口企业将运抵中国港口的朝鲜煤炭退货，运输船原货返航。

路透社引述金融信息和分析平台汤森路透Eikon的船运数据显示，十几艘朝鲜货船离开中国港口，返回朝鲜西部主要港口南浦，大部分货船上运载的是原本出口到中国的朝鲜煤炭。

中国商务部、海关总署今年2月18日发布公告称，为执行联合国安理会第2321号决议，本年度暂停进口朝鲜原产煤炭，其中包括海关已接受申报但尚未办理放行手续的煤炭，有效期至2017年年底。

此举被外界视为中国与国际社会联手遏制朝鲜核计划的措施。

路透社还援引中国丹东诚泰贸易有限公司一位不愿透露姓名的消息人士称，该公司目前有60万吨来自朝鲜的煤炭滞留在中国各港口，而滞留在中国港口的朝鲜煤炭总数约为200万吨。

无烟煤是朝鲜最主要的对中国出口产品。在日本2006年停止进口朝鲜无烟煤后，近年来中国成为朝鲜无烟煤第一大进口国。

有统计数字显示，2015年无烟煤占朝鲜对中国出口约四成。根据中国海关公布的数据，2015年和2016年中国进口朝鲜煤的金额分别超过10亿美元。

而在此之前，2014年中国进口朝鲜无烟煤的金额为11.3亿美元。有分析认为，最近几年中国进口朝鲜煤炭出现逐年减少的趋势，主要因素是国际政治，而并非中国国内对朝鲜煤炭需求的减弱。

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