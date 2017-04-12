立会内倒插国旗区旗 港议员涉侮辱国旗区旗罪被捕

（联合早报网讯）香港热血公民立法会议员郑松泰涉去年在立法会倒转桌上国旗及区旗，周一（10日）预告将被警方起诉侮辱国旗等罪，他周二晚在深水埗被警方拘捕。

香港明报网报道，郑松泰周一在facebook表示，警方正式落案起诉他侮辱国旗罪及侮辱区旗罪，要求他到中区警署取信，郑以公务繁重为由，要求警方将信件寄到立法会大楼。消息称，周二晚郑松泰到深水埗网台MyRadio做节目时，被警员带返长沙湾警署，其后再被带到中区警署办理拘捕手续。

郑松泰被捕时仍在facebook发布照片，影着自己的半身，留言称：“我在普罗楼下被警员邀请去中区警署做拘捕手续，现在先去长沙环（湾）。”

警方接受查询时表示，去年10月19日接报指有人在立法会大楼内将国旗及区旗上下倒置，案件列作“侮辱国旗”及“侮辱区旗”案，警方征询法律意见后，周二拘捕一名33岁男子。

郑松泰于今日凌晨约1时离开中区警署，他称昨晚约10时许在深水埗被中区警署公众活动调查组人员拘捕，他指当时约有15名警员，他已被正式起诉“侮辱国旗”及“侮辱区旗”罪，因案件已进入司法程序，故他作不评论。郑表示会于本月18日下午2时，到东区法院上庭。

郑松泰表示，社会抗争的大型示威事件，现在正面对大肃清、大清洗的情况，他形容“目的清晰”，就是为了林郑月娥上台前“洗太平地”。他认为现时“形势比人强”，社会需要时间去蕴酿力量，这一刻是要沉着面对，并强调热血公民一直是站在港人正义一方，希望大家继续关注他和其他抗争者。

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