马英九中原大学演讲 学生劝进再选总统

（联合早报网讯）台湾前总统马英九11日晚到中原大学演讲并接受提问，两位女学生都问他会不会再选总统、希望“再出来选总统”，马英九第一次回答表示没有选总统的计划，第二次再被问同样问题时不再用否定句，改以鼓励学生要和他一样，对国家社会有益的事都要做，有舞台不要浪费演好自己的角色。

台湾联合报报道，马英九的演讲不到一小时，后半段面对面提问近一个半小时，台湾、陆籍学生抢着提问，两岸政治问题、就业、同志、生活和要不要再选总统都成为学生抢问的问题。

马英九走到每位提问学生面前回答问题，不少男女学生公开表示对马英九有好感，一位来自开封的陆生甚至宣布“我找到未来我老公的样子了”，知道以后找老公要具备哪些条件，全场爆出惊呼、笑声和热烈掌握，马英九回应前也笑着看学生。

马英九谈到习近平到美国会见特朗普时，表示在他执政时不担心这样的见面会有意外，因为美国了解两岸关系稳建发展不会造成彼此的麻烦，两年前他和习近平会面，双方团队会前会时有默契不称国家、不提头衔，并选在新加坡会面，连住宿、用餐费用都协调好由谁负担，所以两岸以稳定和平方式进行是最好的做法，不需要变成二选一的局面，他过去八年总统任内让大家知道能做成功，和平一定是最高的价值，以不统不独不武推动两岸和平发展。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅