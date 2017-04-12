新华社访林郑：港独无出路 确保“一国两制”不走样

（联合早报网讯）香港候任特首林郑月娥昨日先后与中国国家主席习近平和国务院总理李克强会面。新华社昨日刊出上周访问林郑月娥的报道，林郑在专访中指，香港还有很大空间增强市民对“一国两制”，尤其是对“一国”这大前提的理解，港府未来要不断增强香港市民，特别是青年学生与公务员对《基本法》认识，并说政府对经济发展的角色要变得“积极有为”。

林郑月娥7日在位于香港中环的候任行政长官办公室接受新华社和中央电视台记者的联合采访，就如何全面准确贯彻“一国两制”和基本法，善用国家发展机遇，团结香港社会，推动经济发展，改善住房、教育以及强化青年工作等20多个问题回答了记者的提问。

林郑月娥在访问中表示，未来五年将尽力为香港市民服务，尽心为国家作出贡献，而香港回归20年，“一国两制”在香港有着成功实践，对“一国两制”信心不会变，她会依照《基本法》施政，确保“一国两制”在香港落实不走样、不变形。对于如何团结香港社会，林郑月娥透露，未来特区政府的施政将体现管治新风格，政府将更具包容性。

林郑月娥说，目前香港还有很大空间增强市民对“一国两制”理解，尤其是对“一国”这大前提的理解，“未来特区政府要不断增强香港市民、特别是青年学生与公务员对《基本法》的认识”。

林郑月娥重申，特首必须当好香港和中央之间的“桥梁”角色，也要通过沟通让市民对其有更深入的了解和信任，“行政长官要让市民了解，其不只是代表权力，而是一个关心市民的人”。

林郑月娥提到经济发展时表示，现在全球竞争很强，香港面对的挑战更严峻，认为香港在很多经济范畴“需要一个改变”，政府对经济发展角色要变得比较“积极有为”，不单要当好“服务提供者”和“监管者”，还要成为“促成者”及“推广者”，通过财政、税务等方面新措施增强香港竞争力。

林郑月娥也讲述对香港教育要求，称必须要让下一代成为对国家有认同感、爱香港、而且具有国际观的一代，她笑言自己不再年轻，但十分重视与青年交流，特别愿意倾听青年声音。

她表示，如果青年人愿意参加政府工作，会提议政府成立一个小组，招聘20到30位青年人工作两到三年，讨论政府政策或统筹项目，政府也会在更高层级设立新的青年事务机构，由未来政务司长主持“青年发展委员会”。

至于港独问题，林郑月娥强调，“港独”完全违反“一国两制”和基本法，会冲击香港的繁荣稳定，在香港肯定是没有出路的，所以绝不能容许。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅