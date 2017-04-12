国台办:刻意把李明哲案引向两岸关系只会雪上加霜

（联合早报网讯）民进党前党工李明哲因“涉嫌从事危害国家安全活动”、正在大陆接受调查，在今天（12日）举行的大陆国台办例行新闻发布会上，国台办发言人安峰山表示，大陆有关方面是在依法办案，如果蓄意制造事端，意图干扰依法办案，只会使问题进一步复杂化，损害当事人权益。

安峰山说，自去年5月20日以来，两岸联系沟通和协商谈判机制已经停摆，原因和责任大家都很清楚。在这样一个特殊情况下，为了照顾李明哲家属的关切，基于人道考量，海协会委托台湾有关团体，即海峡两岸交流服务中心向李明哲的妻子通报了有关情况，同时也转交了李明哲给他的父母和妻子的亲笔信。台湾一些别有用心的团体和人士借机来攻击大陆，制造事端，干扰大陆有关部门依法办案。他们的目的是不会得逞的。

安峰山重申，此案是因李明哲涉嫌从事危害国家安全活动，接受有关部门的依法调查。

安峰山表示，大陆有关方面是在依法办案，并将依法维护当事人的合法权益。如果蓄意制造事端，意图干扰依法办案，只会使问题进一步复杂化，损害当事人的权益。台湾有关方面刻意把此案引向两岸关系，恶意攻击大陆，推波助澜，只会使当前已经十分严峻的两岸关系雪上加霜。

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