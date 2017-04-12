官员22年前受贿获刑 “复出”任副局长再受贿

（联合早报网讯）近日，浙江宁波余姚一官员杨某因犯受贿罪，被法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金31万元（人民币）。据北京青年报报道，杨某曾因犯受贿罪，于1995年6月被判处有期徒刑八年。2002年3月刑罚执行完毕后，在2007年8月到2009年上半年，杨某又担任余姚市某局副局长，并利用职务之便又受贿。

中国裁判文书网显示，被告人杨某因犯受贿罪，于1995年6月16日被余姚市人民法院判处有期徒刑八年，并处没收财产一万四千二百九十八元，2000年2月1日被宁波市中级人民法院裁定予以假释，2002年3月17日刑罚执行完毕。

公开资料显示，杨某曾于2007年担任余姚市某局副局长，2009年在余姚经济开发区任职，并曾是余姚经济开发区全民共建“美丽家园”领导小组成员。

法院判决书显示，杨某于2016年10月10日被余姚市公安局刑事拘留，经宁波市人民检察院决定于同月25日被依法逮捕。

2017年1月22日，余姚市人民检察院起诉指控被告人杨某再犯受贿罪，余姚市人民法院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理杨某受贿案。

裁判文书显示，2007年8月，被告人杨某利用担任余姚市某局副局长的职务之便，为宁波某有限公司在拆迁补偿、土地安置、权证办理等方面提供帮助，收受该公司负责人闻某所送现金人民币10万元。

2009年上半年，被告人杨某利用上述职务之便，为余姚市某设计院在土地安置、权证办理等方面提供帮助，收受该设计院负责人俞某所送现金人民币2万元。

2009年7月，被告人杨某利用担任余姚市某物业管理有限公司经理的职务之便，为某物业管理有限公司在物业费结算、卫生绿化检查等方面提供帮助，2011年春节前，被告人杨某以债务免除的形式收受陈某所送现金人民币8.5万元。

2016年10月9日，被告人杨某被带至余姚市人民检察院接受调查，在接受调查期间，杨某如实供述了上述尚未被侦查机关掌握的事实。案发后，被告人杨某退出全部涉案赃款。

根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，被告人杨某犯受贿罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金三十一万元。

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