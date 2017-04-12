习近平同特朗普通电话:主张和平方式解决朝鲜问题

（联合早报网讯）12日上午，中国国家主席习近平同美国总统特朗普通电话。习近平就朝鲜半岛局势强调，中方坚持实现半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，主张通过和平方式解决问题，愿同美方就半岛问题保持沟通协调。

中国央视的报道称，习近平强调，很高兴同总统先生通话。他同总统先生不久前在海湖庄园举行的会晤取得了重要成果，中国人民和国际社会都予以积极评价。感谢总统先生的热情接待和周到安排。

习近平指出，他们在海湖庄园就新时期中美关系及重大国际和地区问题进行了深入沟通，达成重要共识。他同总统先生增进了相互了解，建立了良好工作关系。下一步，双方要通过外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话4个高级别对话机制，推进经济合作“百日计划”实施，拓展两军、执法、网络、人文等方面交流合作，加强在重大国际和地区问题上的沟通协调，争取尽可能多的早期收获，为两国关系发展注入新的动力，为促进世界和平和发展而共同努力。双方工作团队要密切合作，确保总统先生年内访华取得丰硕成果。

特朗普表示，很高兴在佛罗里达海湖庄园接待习近平主席并举行中美元首会晤，这次会晤很成功。两国元首保持密切联系十分重要。他赞同美中双方应该共同努力，拓展广泛领域务实合作。他期待着对中国进行国事访问。

报道指，两国元首就朝鲜半岛局势等共同关心的问题交换了意见。习近平强调，中方坚持实现半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，主张通过和平方式解决问题，愿同美方就半岛问题保持沟通协调。

关于叙利亚问题，习近平指出，任何使用化学武器的行为都不可接受。叙利亚问题要坚持政治解决的方向。联合国安理会保持团结对解决叙利亚问题非常重要，希望安理会发出一致声音。

两国元首同意通过各种方式保持密切联系。

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