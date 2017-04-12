中国首艘国产航母已刷海军灰漆 网友票选命名“台湾号”

（联合早报网讯）正在大连赶工的中国首艘国产航母已刷上一层海军灰漆，外界皆猜测将在4月23日海军建军节下水，而对于001A型航母将如何命名，近日有网站针对“命名”特地在网络上进行票选活动，投票结果显示“台湾号”获得最高票。

有网站以“您认为中国首艘国产航母命名最有可能是？”为题进行调查，共计有近30万网友参与投票，最后“台湾号”以11多万票获得最高票。事实上进入2017年后，各大军事论坛就广泛流传001A型航母将命名为“山东舰”，但是一直未获得官方证实。

据《环球时报》报道，中国航母专家李杰表示，首艘国产航母下水时很可能会同时发布首艘国产航母的舰名。国内外舆论都广泛猜测，首艘国产航母可能会命名为“山东”号。不过，中国首艘航母辽宁舰的命名是在2012年9月25日入列之际发布的，此次首艘国产航母是否会打破惯例，在下水之际公布舰名值得关注。

另据人民网报道，军事专家尹卓认为，从最近曝光的照片上看，首艘航母的舰岛基本建造完成，船底部的动力以及舱室布局也安装完毕，甲板已经封口。同时，在船体外部涂上了红色的底漆，也就是防污漆，这种漆有一定毒性，所以涂完以后不会长期在外曝露，可见首艘国产航母距离下水的日子不会太远。

在中国国防部于3月30日召开的例行记者会上，针对有记者提问首艘国产航母是否有可能将于4月23日下水时，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人吴谦大校表示，“我国首艘国产航母正在开展舾装工作，进展非常顺利。关于进一步的好消息，我相信不会让大家久等。”

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