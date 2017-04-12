年金改革决战立院 台湾军公教动员18日夜宿围城

（联合早报网讯）年金改革法案4月19日将在台湾立法院委员会进行审查，为了反对年金改革溯及既往，监督年金改革行动联盟升高抗争态势，近日已发出“夜宿围城”动员令，18日和19日将包围、夜宿立法院，且视情况不排除展开长期抗战。

台湾联合报报道，根据动员令规划，夜宿围城行动18日下午2时在监察院大门口集合，一人一信向监察院陈情，随即转往旁边的立法院进行包围，晚上夜宿立法院。动员令也要求参与人员穿着黑色上衣，有意组成“黑衫军”。

监督年金改革行动联盟召集人黄耀南表示，蔡政府去年开始进行年金改革，至今一直没有拿出精算报告，开了这么多次分区座谈，还有国是会议，现在法案都出来了，还是没看到精算报告，所以要去监察院陈情。

黄耀南指出，18日下午预计动员至少一两千人，在监察院门口集合，大家根据自己遭遇的状况写下陈情信，再派代表进入监察院陈情。陈情之后，转往包围立法院，活动暂定持续隔天，但可能视情况决定是否展开长期抗战。

至于抗争活动的现场规划，黄耀南说，到时候会有战车，不会搭设舞台，此外也只会有几顶小型帐篷，已鼓励参与人员自己带睡袋或睡垫，做好夜宿街头的准备。

此外，全国公务人员理事长李来希也将展开释宪活动，他说已备妥释宪声请书，等到溯及既往的条款与违反信赖保护原则的法案强行表决后，就会主动连署声请释宪，避免社会动荡。“千万不要让我们的老先生老太太拖着老命，用自己的老本，与国家机器对抗”。

民进党团书记长李俊俋回应表示，台湾是多元社会，任何集会游行和意见表达都尊重，但希望大家回归理性来讨论问题，目前还没有看到抗议的军公教团体提出什么法案版本，有任何意见，欢迎透过哪一个政党提出版本一起讨论。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅