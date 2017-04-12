（联合早报网讯）日前台湾发生军人虐杀流浪狗事件，还有台大侨生虐死流浪猫等虐待动物事件。台湾立法院11日三读通过《动物保护法》修正草案，对于吃猫肉、吃狗肉或其内脏等，违法者将处5万元至25万元（新台币，下同）以下罚锾，还要公布姓名、照片以及违法事由，如果限期未改善者，得连续处罚。

台湾《自由时报》报道，提案的国民党立委王育敏表示，修法主要目的是虐待犬猫事件频传，之前还甚至发生集团放狗杀街猫事件，仅台北市就有85起检举案，现行动物保护法刑度吓阻力不足，实有提高虐待动物处罚之必要；此外，近年来民众动保意识的提升，地方政府也率先将禁食猫狗肉列入自治条例中，促成本次禁食猫狗肉的修法。

现行《动物保护法》第25条规定，将故意杀害、虐待动物，使动物肢体严重残缺或重要器官功能丧失的刑责，经三读通过，由现行一年以下有期徒刑或拘役，10万至100万罚锾，提高至二年以下有期徒刑或拘役，并科20万至200万元罚锾，针对情节重大或连续犯、累犯者，最高可处一年以上五年以下有期徒刑，并科50万至500万元罚锾。

而在第27条中，除了贩售、购买之外，新增“食用”、“持有”犬猫屠体、内脏或含有犬猫成份的食品，也要开罚新台币5万元以上、25万元以下罚锾。

另外，民进党立委邱志伟也提案，明定未来饲主不得以汽机车牵引宠物，否则将开罚3000元以上，15000元以下罚锾。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅