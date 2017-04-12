中国公立医院将于9月底前全部取消药品加成

（联合早报网讯）据中国发改委网站消息，4月11日，发改委召开医疗服务价格改革工作座谈会，部署全部取消公立医院药品加成，要求各级各类公立医院于9月底前全部取消药品加成，重点做好四方面工作：

一是全部取消药品加成。各级各类公立医院于9月底前全部取消药品加成，除中药饮片外的药品实行零差率销售。取消药品加成减少的合理收入，主要由调整医疗服务价格进行补偿，并做好与财政投入政策的衔接，推动破除“以药补医”，建立符合医疗行业特点的新型补偿机制。

二是优化医疗服务价格结构。按照“控总量、腾空间、调结构、保衔接”的要求，动态调整医疗服务价格，逐步理顺比价关系。重点是提高诊疗、手术、康复、护理、中医等体现医务人员技术劳务价值的项目价格，降低大型医用设备检查治疗和检验价格。

三是同步配套相关改革。强化与医药、医保、医疗等改革政策协同联动，同步推进。特别是做好与医保政策的衔接，调整后的医疗服务收费要纳入医保支付范围。要通过规范诊疗行为、降低药品和耗材等费用，为调整医疗服务价格腾出空间。要推进分级诊疗、现代医院管理制度和强化综合监管，形成改革协同效应。

四是平衡好相关方利益。正确处理好医疗机构、医保基金、患者等各方关系，统筹兼顾各方利益，确保医疗机构良性运行、医保基金可承受、群众负担总体不增加。要树立底线思维，高度重视保障特殊病种群体、低收入群体特别是贫困家庭的利益，保障这些群体的基本医疗需求。

同时，发改委还从倒排改革时间表、强化督导评估、加强宣传引导、同步加强监管等方面，对各地组织实施改革提出了具体工作要求。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅