港府再出辣招 “一约多伙”买家须缴15%“辣税”

（联合早报网讯）港府昨晚突然宣布收紧印花税机制，“一约多伙”买家须缴付15%“辣税”。

运房屋长张炳良今天在电台节目上解释，因“一约多伙”的交易大幅飙升。港府在2013年引入双倍印花税前，“一约多伙”的交易量大约占3.4%，其后数字一直保持稳定，至去年11月将印花税扩展至非首次置业的香港永久居民后，数字升至4.7%，因此当局决定出手。

不过，今天首个发售的新楼盘——长实地产旗下的“维港颂”，仍反应热烈，一度数百人轮候购楼，个别“豪客”更无视“新辣税”继续购入多个单位。

所谓“一约多伙”，是以一份买卖合约购入多个住宅物业的交易。港府去年底实施新辣招压抑楼价，但不少买家透过首次置业人士身份，用一份买卖合约购入多个新盘单位，以豁免缴交较高的印花税。

中原地产亚太区副主席暨住宅部总裁陈永杰形容，“新辣招”为目前炽热的香港楼市“泼冷水”，但只是为楼市降温，减慢楼价升幅，而不会令楼市转势，因买家换楼及置业保值需求，依然强劲。

信银国际首席经济师兼研究部总经理廖群则认为，“一约多伙”是港府为楼市“加辣”后的其中一个漏洞，若把漏洞修补好，可能减少投资者入市。

他补充，港楼正迎来大升势，“一约多伙”本来是其中一个推动楼市上扬因素，若减少有关动力，预料未来楼价会站稳或微调，但他强调，要扭转楼市升势的大方向并不现实。

他说，目前没数据显示入市港楼的本地或大陆人占比，但相信新措施对大陆人到香港买楼会带来影响。

摩根大通表示对港府新措施不感意外，并预期下届港府会延续，相信新措施可能短期冷却市场情绪及减少成交量，但不会令二手楼价下跌。该行估计，发展商可能提供更高印花税回赠，有机会令毛利率进一步收窄。

花旗的报告指出，由于特首梁振英任期只剩三个月，任内不会就印花税推出额外政策；若楼价短期内再度急升，香港金融管理局将从按揭方面着手，领导下一轮收紧政策。

港府自2009年开始已多次出招遏抑楼市，连同这次“新辣招”，八年内已共五度推出楼市辣招，加上金管局曾七度收紧按揭（物业抵押）。然而，过去出招之后，楼价只曾轻微下调，然后回升。

另一方面，香港差饷物业估价署数据显示，去年全港落成的私人住宅单位之中，有1.4%即206个单位，面积少于20平方米的“纳米楼”，其中以湾仔区最多。

民建联李慧琼引述业界指出，面积少于15平方米的“纳米楼”，不宜作为长期居所。发展局长马绍祥回应：目前应给予空间，让市场因应需要调节，有需要时当局会考虑透过卖地条款，作出合适要求。

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