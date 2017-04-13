西门子与庞巴迪拟成立合资公司 挑战中国中车

（联合早报网讯）据多家外媒报道，德国工业巨擘西门子（Siemens AG）与加拿大飞机及列车制造商庞巴迪（Bombardier Inc.）正就合并部分轨道交通业务展开磋商，希望借此共同应对来自“巨无霸”中国中车的挑战。

据澎湃新闻网报道，西门子和庞巴迪，都是全球轨道交通装备市场的重量级玩家。彭博社4月11日援引知情人士消息称，上述交易所涉及的合并业务包括列车制造和信号控制业务，交易价值超过100亿欧元（约合106亿美元）。两家公司打算成立合资企业，交易可能于今年年中达成。若交易成功，世界轨交行业又迎来一次大洗牌。“谈判正在进行，而且已经取得了相当大的进展。”一位知情人士对路透社表示。

外媒分析称，除了控制成本外，两者的强强联手有助于更好地应对来自中国对手的竞争。全球范围内，曾经的“徒弟”中国中车正在积极推进海外招标项目、拓展海外市场。2016年，中国中车获得出口订单81亿美元，同比增长近40%。目前中车产品出口至全球六大洲102个国家和地区，全球83%拥有铁路的国家都奔驰着中车的产品。此外，两大巨头合并部分业务也有助于共同抵御欧洲业务的挑战。随着欧洲各国政府致力于缓解交通拥堵和减少碳排放，欧洲已经成为全球增长最快的铁路市场。

尽管市场反应积极，但上述协商尚未取得最终结果。欧洲监管部门的反垄断疑虑是摆在该交易面前的最大威胁。除此之外，随着秋季德国大选临近，该交易也可能遭遇该国工会的阻挠。由于工会反对裁员主张，西门子和庞巴迪必须寻求工会代表的支持。前述知情人士称，两家公司的谈判从今年早些时候开始。

若此次谈判成功，意味着法国阿尔斯通（Alstom）将被迫退出行业整合。和西门子、庞巴迪一样，阿尔斯通是世界轨道交通行业传统巨头之一。有消息称，西门子、庞巴迪、阿尔斯通过去曾就业务整合展开多次谈判。

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