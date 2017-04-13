台湾外交部放宽新南向国家免签措施

（联合早报网讯）台湾外交部宣布，进一步大幅度放宽新南向国家旅客来台签证措施。包括试办一年菲律宾国民免签、延长泰国及汶莱旅客免签试办期、增加有条件免签适用国家、并放宽现有严格的签证审核程序等。

据自由时报报道，台外交部昨日发布新闻稿表示，为落实“新南向政策”，行政院指示外交部召开跨部会会议，邀请国安、警政、调查、移民管理、观光及经贸等业务机关，缜密协商评估后获致共识，商讨出多项签证放宽措施，预期吸引更多“新南向政策”目标国家旅客来台观光及洽商，深化彼此互动、交流与合作。

台外交部新公布的签证措施包括：延长泰国及汶莱国民来台免签证措施试办期，延长一年至107年7月31日；试办给予菲律宾国民来台免签证措施，为期一年；扩大“东南亚国家人民来台先行上网查核系统”适用条件，包括印度、印尼、越南、缅甸、柬埔寨与寮国国民，凡持有台湾过去10年内核发签证（不含劳工签证）且无违常纪录者，得于内政部移民署网页填表申请多次入境凭证。

另，台外交部也提升原先从严审核签证的国家，包括原先无法申请观光签来台的斯里兰卡及不丹，未来将得申请观光签证来台；同时也开放印度、斯里兰卡、孟加拉、尼泊尔、不丹及巴基斯坦等国商务人士，凡经外贸协会推荐者，得申请电子签证（eVisa）。

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