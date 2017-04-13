特朗普：不会认定中国为汇率操纵国

（联合早报网讯）美国总统特朗普称，不会在财政部半年度报告中将中国贴上“汇率操纵国”的标签，因为中国已经不再操纵汇率。此外，相比于对华贸易逆差，与中国合作解决朝鲜问题对美国更重要。

据财新网报道，特朗普在4月12日接受《华尔街日报》专访时表示，将不会在4月15日左右发布的半年度财政部《美国主要贸易伙伴外汇政策》报告中，将中国认定为汇率操纵国。采访中，美国财政部部长努钦（Steven Mnuchin）坐在特朗普身旁。

“他们不是汇率操纵者，”特朗普说。他改变了选举中的立场，是因为中国已经有好几个月没有再操纵汇率，而如果现在采取行动（认定汇率操纵），会妨害他与中国关于应对朝鲜威胁的对话。

特朗普称，上周在他的私人别墅海湖庄园与中国国家主席习近平会面时，他说，“我们不会让（对华逆差）就这么过去，但是假如想要一个好的交易的话，那就解决朝鲜问题。”

特朗普在采访中说，“就算是不如我以往想要的贸易交易那么好，有逆差也是值得的。”

他还表示，他认为美元如今太强了。“这很大程度上是我的错，因为人们对我有信心。但是这最终是有害的。”强势美元听起来不错，但当别的国家争相贬值时，就对美国竞争力不利。

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