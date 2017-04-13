李敖将捐百件文物使其“回归祖国”

（联合早报网讯）据东森新闻云报道，台湾资深政治评论员李敖日前透露罹患恶性脑瘤，称自己只剩3年可活，现在最大的目标是要在3年内完成《李敖大全集》85册，更要在离世前，于北京举办“李敖收藏流台文物回归祖国展”，提供100件收藏品，其中包括钱穆、胡适写给他的信，都要捐给图书馆或者其它机构。

根据香港《亚洲周刊》4月16日即将出刊的封面报道，82岁的李敖表示，他收集的收藏品本来是在大陆被发现的，然后流亡到台湾，被他阴错阳差买了下来，这些东西是祖国没有的，有了就不稀奇，“这100件收藏品，主要是把祖国没有的拿出来，要与祖国有关联的才有意思，尽量要有故事性，如果祖国有的，我再拿过去就没什么意思了。”李敖还称，这个文物展主要是跟中国有关，但不一定是中国货。

李敖表示，这个展览做起来，非常有象征意义，就是我没忘记大陆，“李敖回不去了，可是要把这些文物送回去回归祖国。”他自称是个快乐的人，没有忧愁，“假如我死的话，绝对很快乐的死掉，绝对没有什么忧愁啊、悲哀啊、离情啊，我会很高兴的死掉，生死安乐论”。李敖对生死看很开，他之前也曾说，愿意在死后把遗体捐给台大医院，提供骨架作教学展览，甚至开放给冤家“宰割”。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅