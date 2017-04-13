发改委：一季度经济稳中向好 结构性失衡问题突出

（联合早报网讯）中国国家发改委政策研究室主任兼新闻发言人严鹏程今日表示，今年一季度中国经济延续了去年三季度以来的良好势头，保持了稳中有进、稳中向好的发展态势。不过，由于制约中国经济持续健康发展的内外部因素依然较多，结构性失衡问题仍较突出。

据中新社报道，4月13日，国家发改委召开新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题，发改委相关负责人出席发布会，并回答记者提问。

严鹏程表示，一季度主要统计指标很快就要发布。从调研掌握的有关情况看，随着“三去一降一补”等供给侧结构性改革重点任务稳步推进，创新驱动战略深入实施，大众创业万众创新蓬勃开展，内需潜力不断释放，重点领域风险管控的持续加力，加上全球经济回暖迹象增多，今年一季度中国经济延续了去年三季度以来的良好势头，保持了稳中有进、稳中向好的发展态势。市场预期持续改善，微观活力继续增强；市场用工需求回暖，就业保持总体稳定；产业结构持续优化，外需整体有所改善；规上工业企业利润和财政收入增长较快，经济增长的质量和效益进一步提升。

尤其值得一提的是，一些实物量指标和先导指标回升转好，一季度全社会用电量约1.45万亿千瓦时，同比增长6.9%；铁路货运量增长15.3%。3月份制造业PMI为51.8%，连续6个月保持在51%以上。

严鹏程称，初步判断，一季度中国经济实现良好开局。当然，由于制约中国经济持续健康发展的内外部因素依然较多，结构性失衡问题仍较突出，经济回升的稳定性和可持续性仍有待观察。

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