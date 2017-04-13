Uber回归 台交通部长：需纳管、纳税、纳保险

（联合早报网讯）Uber今天下午将宣布与租赁车业者合作，重返台湾市场，上午在立法院交通委员会引起立委热议，台交通部长贺陈旦答询时表示，只要Uber业者纳管、纳税、纳保险，就不会加以处罚，乐见Uber使用新的技术与国内运输业者合作，协助改善大众运输。

据中时电子报报道，台湾公路总局局长陈彦伯则说，目前看来Uber应该是提供资讯平台的服务，协助租赁车业者派车，上路后公路总局会了解其营运状况是否违法？而先前Uber因违规而被开罚的8.3亿元罚款，一部分已移送法院强制执行，会再继续追踪其缴纳的状况。

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